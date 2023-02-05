Повномасштабної війни з росією можна було уникнути: міністр назвав умови [ Редагувати ]
Повномасштабному вторгненню російських військ в Україну можна було запобігти. Для цього країни Заходу мали прийняти низку важливих рішень.
Про це під час пресконференції заявив голова Міноборони України Олексій Резніков.
"Цієї війни можна було уникнути в принципі, якби зупинили "Північний потік-2", якби припинили доступ до системи SWIFT, якби заборонили входження російських кораблів у міжнародні порти, якби перестала Європа купувати їхній газ, що все одно зробили в результаті, якби почали блокувати російські активи олігархів - цієї війни можна було б уникнути", - підкреслив Резніков.
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