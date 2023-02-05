Повномасштабному вторгненню російських військ в Україну можна було запобігти. Для цього країни Заходу мали прийняти низку важливих рішень.

Про це під час пресконференції заявив голова Міноборони України Олексій Резніков.

"Цієї війни можна було уникнути в принципі, якби зупинили "Північний потік-2", якби припинили доступ до системи SWIFT, якби заборонили входження російських кораблів у міжнародні порти, якби перестала Європа купувати їхній газ, що все одно зробили в результаті, якби почали блокувати російські активи олігархів - цієї війни можна було б уникнути", - підкреслив Резніков.