Російські окупанти намагаються наступати на п'яти напрямках на сході України. Тим часом наші захисники уразили ворожий склад боєприпасів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росіяни продовжують проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби ворог завдав 4 ракетних удари, 2 з яких по цивільній інфраструктурі Харкова, внаслідок чого було вщент зруйновано п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу, є п’ятеро поранених серед мирного населення.

Ще дві російських ракети прилетіли по Дружківці Донецької області. Там пошкоджено 4 багатоповерхівки і дитячий садочок, четверо людей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Окрім того, окупанти здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є загиблі та поранені.

До того ж, високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Окупанти продовжують залучати медичний персонал з росії через масштабні втрати в Україні. Так, у Покровському Луганської області, на території місцевої амбулаторії, вони розгорнули польовий шпиталь з російським медичним персоналом та хірургами.

Тим часом авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження росіян, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили ворога та склад боєприпасів.