У Румунії внаслідок потужного снігопаду тисячі домогосподарств залишилися без світла. Про це повідомляє румунське видання Digi24.

Як зазначає видання, хуртовина накрила близько половини території країни, найбільш відчутні наслідки - у гірських районах. Деякі дороги повністю перекрили через замети й повалені дерева.

Метеорологи оголосили жовтий код хуртовини та снігопадів у горах і на сході країни, де швидкість вітру перевищує 70 км/год, а сніг ускладнює видимість. Крім того, всю країну накриває холодна хвиля, температура повітря може опускатися до -20 градусів за Цельсієм, що триватиме до 10 лютого.

Найскладніша ситуація у повіті Альба, в Апусенах - гірському масиві на заході, та масиві Себеш, які є південною частиною Карпат. Там у ніч з суботи на неділю зафіксували проблеми на десятках трансформаторних станцій, що забезпечують живлення для близько 4 тисяч споживачів, та багатьох лініях електропередач.

У кількох випадках рятувальникам довелося витягати із заметів авто з людьми, які застрягли на дорозі. За 24 години румунські гірські рятувальники отримали понад 100 викликів. Вони врятували 118 осіб, з яких 57 передали бригадам швидкої допомоги для госпіталізації.

Метеослужба вважає, що попереду - найхолодніший для країни період цієї зими, температура повітря в гірських районах може знизитися до -15.

Гірська служба порятунку Salvamont Romania звертає увагу на небезпеку сходження лавин. У горах Фегераш, на висоті понад 1800 м, ризик сходження лавин є максимальним - 5 із 5. Рятувальники попереджають туристів про небезпеку.