Україна ввела санкції проти атомної галузі рф [ Редагувати ]
У неділю, 5 лютого, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти російської атомної галузі. Про це свідчить відповідний указ глави держави.
Згідно з документом, санкції, зокрема, вводять проти:
- "Росатому";
- акціонерного товариства "Атомний енергопромисловий комплекс";
- акціонерного товариства "Русатом автоматизовані системи управління";
- товариства з обмеженою відповідальністю "Русатом Цифрові рішення";
- товариства з обмеженою відповідальністю "НІІАР-Генерація";
- автономної некомерційної організації "Корпоративна академія Держкорпорації "Росатом";
- акціонерного товариства "Русатом Хелскеа";
Указом передбачається, що щодо низки російських компаній буде на 50 років запроваджено такі санкції: блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення транзиту ресурсів територією України, анулювання всіх ліцензій, заборона участі у приватизації чи оренді державного майна.
Реакція Зеленського:
Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти атомної галузі росії. І це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі.
За його словами, такі рішення, у тому числі, ухвалюються з метою підтримати зусилля наших дипломатів щодо розширення глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії.
по темі
У четвер, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії
У понеділок, 30 січня, президент України Володимир Зеленський звітував про робочу поїздку до Миколаївщини
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна запровадила черговий пакет санкції проти росії
У суботу, 28 січня, президент України Володимир Зеленський записав традиційне звернення
Він переконаний, що російський диктатор володимир путін веде "велику війну"