Біля російської Калуги вибухнув безпілотник [ Редагувати ]
У небі Калузької області росії сьогодні вночі, 6 лютого, вибухнув безпілотник. Повідомляється, що нібито внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Про це повідомляє в Telegram губернатор Калузької області рф владислав шашпа.
"Сьогодні вночі жителі околиць Калуги чули удар. Встановлено, що о п'ятій ранку в лісі неподалік міста у повітрі на висоті 50 метрів вибухнув безпілотник. Яких-небудь збитків цивільним та соціальним об'єктам немає. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні чиновника.
За його словами, на місці вибуху працюють представники силових структур. Про походження БПЛА шашпа також нічого не повідомив. Зазначимо, що Калуга розташована за 130 кілометрів на південний захід від москви.
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