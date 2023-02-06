Міжнародна організація з міграції допомагає встановлювати "Пункти незламності" в Івано-Франківську [ Редагувати ]
Більшість жителів України не поїдуть закордон, навіть якщо в країні буде повний блекаут. Такі результати дослідження Міжнародної організації з міграції. Ця інституція активно допомагає українській владі на місцях формувати внутрішній резерв. Йдеться насамперед про додаткові "Пункти незламності", що розгорнуть в разі надзвичайної ситуації. Жанна Дутчак - докладніше.
В цьому мобільному "Пункті незламності" в середмісті Івано-Франківська завжди людно. Погрітися, випити гарячого чаю, підзарядити гаджети, підключитися до інтернету щодня приходять більше сотні людей. Часто навідується сюди і франківчанка Леся. Дівчинка навчається в коледжі недалеко звідси.
Леся Паньків, жителька Івано-Франківська:
Я зайшла, тому що в коледжі не було світла і потрібно підзарядити телефон. В цілому тут досить комфортно.
Володимир, надзвичайник:
Він - один із таких популярних місць. Особливо вечором приходить багато молоді, це підлітки в основному, всі приходять сідають на крісла. У нас є безплатний вайфай. У нас є все необхідне.
На Прикарпатті розгорнули майже дві сотні "Пунктів незламності" - мобільних та стаціонарних. Наразі цієї кількості достатньо. Зима зараз не така морозна, тож і відвідувачів - не багато, каже голова Івано-Франківської ОВА. Втім, як буде надалі - важко спрогнозувати. Тому вирішили підготувати ще з сотню резервних пунктів.
Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОВА:
На будь-який випадок надзвичайної ситуації. Відповідно ми звернулися до наших різноманітних міжнародних фондів, організацій, аби вони допомогли нам обладнати. Ми звернулися два місяця тому до колег з МОМу.
І ось допомога від МОМу - Міжнародної організації з міграції - вже в Івано-Франківську.
Ірина Тимчишин, спеціалістка з комунікації представництва Міжнародної організація з міграції в Україні:
Двоє із трьох респондентів в Україні налаштовані залишатися у своїх домівках і у своїх регіонах, навіть під час тривалих відключень електрики та інших комунальних послуг. Тому такі "Пункти незламності", які ініціював укруряд, вони важливі, і мають бути обладнані всім необхідним. Саме тому ми підтримуємо в цьому місцеву владу.Отже, тут ми маємо зимові набори, які включають у себе постільну білизну, а також рушники і теплі ковдри для населення у "Пунктах незламності".
Організація привезла чотири тисячі ковдр, дві з половиною тисячі зимових наборів, стільки ж матраців, півтори тисячі стільців, чотири сотні ліхтарів, та майже півтисячі каністр для питної води. Загалом на майже п'ять мільйонів гривень. Цього вистачить, аби укомплектувати ще сотню "Пунктів незламності".
Ірина Тимчишин, спеціалістка з комунікації представництва Міжнародної організація з міграції в Україні:
Ця допомога надається за сприяння Європейського союзу та урядів Канади і Данії. Вона буде розподілена між всіма "Пунктами незламності", що є в Івано-Франківській області.
Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОВА:
Ми працюємо і дальше із місцевими громадами, щоб ми на резерв додатково створили такі "Пункти незламності", тобто вони будуть у сплячому режимі, а в разі потреб, ми в той же час одразу відкриваємо "Пункти незламності" і ці пункти зможуть прийняти велику кількість людей. Ми все повинні мати на поготові.
Це не єдина допомога Прикарпаттю від МОМу. Організація вже надала обігрівачі та пальне. А ще - допомагає ремонтувати три десятки центрів для переселенців.
по темі
Наша система ППО працює дедалі вправніше. Та й самих ракет у ворога меншає. Напередодні по нас випустили 55, 47 із яких збила українська протиповітряна оборона. Головними мішенями були Київ, Дніпро, Одеса.
Думки британських експертів збирала наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.
Україна чітко розуміє, скільки, коли, і яка країна дасть танків. Наразі також тривають переговори про запчастини для "Леопардів", їхній ремонт та обслуговування. Найважливіші заяви зібрала Ірина Баглай.
За кілька місяців роботи жінки вже передали на фронт тисячі в'язаних речей. Як працюють волонтерки у Запоріжжі, бачила Інна Гогой.
Загонам пожежної охорони доводилося працювати не лише в оточенні полумʼя, а й під вогнем росіян. З людьми, які знову і знову відводили біду одразу від шести сіл однієї громади - поспілкувалася Наталя Сінченко.