На Прикарпатті розгорнули майже дві сотні "Пунктів незламності" - мобільних та стаціонарних.

Більшість жителів України не поїдуть закордон, навіть якщо в країні буде повний блекаут. Такі результати дослідження Міжнародної організації з міграції. Ця інституція активно допомагає українській владі на місцях формувати внутрішній резерв. Йдеться насамперед про додаткові "Пункти незламності", що розгорнуть в разі надзвичайної ситуації. Жанна Дутчак - докладніше.

В цьому мобільному "Пункті незламності" в середмісті Івано-Франківська завжди людно. Погрітися, випити гарячого чаю, підзарядити гаджети, підключитися до інтернету щодня приходять більше сотні людей. Часто навідується сюди і франківчанка Леся. Дівчинка навчається в коледжі недалеко звідси.

Леся Паньків, жителька Івано-Франківська:

Я зайшла, тому що в коледжі не було світла і потрібно підзарядити телефон. В цілому тут досить комфортно.

Володимир, надзвичайник:

Він - один із таких популярних місць. Особливо вечором приходить багато молоді, це підлітки в основному, всі приходять сідають на крісла. У нас є безплатний вайфай. У нас є все необхідне.

На Прикарпатті розгорнули майже дві сотні "Пунктів незламності" - мобільних та стаціонарних. Наразі цієї кількості достатньо. Зима зараз не така морозна, тож і відвідувачів - не багато, каже голова Івано-Франківської ОВА. Втім, як буде надалі - важко спрогнозувати. Тому вирішили підготувати ще з сотню резервних пунктів.

Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОВА:

На будь-який випадок надзвичайної ситуації. Відповідно ми звернулися до наших різноманітних міжнародних фондів, організацій, аби вони допомогли нам обладнати. Ми звернулися два місяця тому до колег з МОМу.

І ось допомога від МОМу - Міжнародної організації з міграції - вже в Івано-Франківську.

Ірина Тимчишин, спеціалістка з комунікації представництва Міжнародної організація з міграції в Україні:

Двоє із трьох респондентів в Україні налаштовані залишатися у своїх домівках і у своїх регіонах, навіть під час тривалих відключень електрики та інших комунальних послуг. Тому такі "Пункти незламності", які ініціював укруряд, вони важливі, і мають бути обладнані всім необхідним. Саме тому ми підтримуємо в цьому місцеву владу.Отже, тут ми маємо зимові набори, які включають у себе постільну білизну, а також рушники і теплі ковдри для населення у "Пунктах незламності".

Організація привезла чотири тисячі ковдр, дві з половиною тисячі зимових наборів, стільки ж матраців, півтори тисячі стільців, чотири сотні ліхтарів, та майже півтисячі каністр для питної води. Загалом на майже п'ять мільйонів гривень. Цього вистачить, аби укомплектувати ще сотню "Пунктів незламності".

Ірина Тимчишин, спеціалістка з комунікації представництва Міжнародної організація з міграції в Україні:

Ця допомога надається за сприяння Європейського союзу та урядів Канади і Данії. Вона буде розподілена між всіма "Пунктами незламності", що є в Івано-Франківській області.

Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОВА:

Ми працюємо і дальше із місцевими громадами, щоб ми на резерв додатково створили такі "Пункти незламності", тобто вони будуть у сплячому режимі, а в разі потреб, ми в той же час одразу відкриваємо "Пункти незламності" і ці пункти зможуть прийняти велику кількість людей. Ми все повинні мати на поготові.

Це не єдина допомога Прикарпаттю від МОМу. Організація вже надала обігрівачі та пальне. А ще - допомагає ремонтувати три десятки центрів для переселенців.