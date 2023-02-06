Через циклони та антициклони до України повернулися морози та сніг. На Донбасі сьогодні-завтра буде до мінус 10, прогнозують синоптики. Щоб українські захисники не мерзли в окопах, згуртувалися майстрині з різних міст країни. Вʼяжуть для бійців теплі шапки, шкарпетки та балаклави. За кілька місяців роботи жінки вже передали на фронт тисячі в'язаних речей. Як працюють волонтерки у Запоріжжі, бачила Інна Гогой.

Запорізькі майстрині будь-який клубок ниток швидко перетворять на теплі шкарпетки, балаклаву чи шапку. І все потім відправляють воїнам на передову. Кажуть, кожен виріб це не просто в'язаний одяг.

Оксана Гусева, майстриня-волонтерка:

Я вважаю, що це про турботу, про вдячність, піклування, це затишок і треба підтримувати одне одного. Ну, не сидіти ж склавши руки і чекати перемоги, треба її наближати своїм трудом.

Оксана вже майже рік живе у Запоріжжі. Тут знайшла прихисток, після того, як евакуювалася з Донеччини. Коли трохи облаштувалась на новому місці, долучилась до всеукраїнського волонтерського руху. Тепер в'яже воїнам шапки та балаклави. Майстриня зізнається, в'язання для неї - ще й хороший антидепресант.

Оксана Гусева, майстриня-волонтерка:

Це ж така монотонна робота і ти потихеньку, потихеньку, треба ж уважно, рахувати рядки, щоб не зіпсувати речі і так ти переключаєшся більш на уважність, а потім, щоб усе було рівненько, щоб річ виглядала акуратно.

Поруч з Оксаною не випускає спиці із рук і пані Ніна. За два місяці вже сплела десятки теплих шкарпеток.

Ніна Кравченко, майстриня-волонтерка:

Підібрала для себе фасон, половину шкарпетки лицьовими петлями, половину рєзінки два на два для того, щоб шкарпетки лягли по нозі, щоб утримували форму і були зручні.

Свою роботу волонтерський рух "Зігрій" розпочав восени. Нині він об'єднує майже дві тисячі майстринь по всій Україні та за кордоном. Разом вони зв'язали вже понад 16 тисяч виробів. У кожен пакунок окрім шкарпеток чи шапок волонтерки вкладають ще й смаколики або дитячі малюнки.

Юлія Савостіна, співзасновниця волонтерського руху:

Ми вирішили, що наші майстрині зможуть це тепло ту турботу передати хлопцям на фронт і в одночасно допомогти зігрітися. Ми відразу домовились про те, що теплі речі, маються на увазі шапки, балаклави і шкарпетки. Ні в якому разі ми, звичайно, не збиралися конкурувати зі спеціальним тактичним одягом, який потрібен бійцям.

У Запоріжжі працює зо два десятки майстринь. Кажуть, для роботи мають вільний час та бажання. Єдине, чого інколи бракує - пряжі. Якщо для шкарпеток згодяться нитки будь-якого складу та кольору, то з балаклавами інакше: потрібен певний відтінок і вимог до матеріалу більше.

Владислав Максимович, координатор Запорізького осередку всеукраїнського волонтерського руху:

Наші дівчата намагаються щось десь якось змішувати, але щоб общій фон був якийсь близький до хакі. Чиста вовна до лиця, до шкіри не підходе, дуже буде вона подразнювати шкіру, чистий пластик теж не підходить, бо він може сплавитись.

Пряжу майстрині отримують теж від волонтерів. Допомагають і небайдужі запоріжці.

Лариса, жителька Запоріжжя:

В мене від матусі залишилась пряжа, думаю, а чо б і ні, вона все одно лежить.

І таким подарункам майстрині завжди раді. Кажуть, у них жодна ниточка не пропаде. Адже, чим більше пряжі, тим більше теплих речей для захисників. Бо ж на передовій шкарпетки та шапки - зношуються швидко.