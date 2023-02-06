Зеленський висловив співчуття Ердогану через смертельні землетруси у Туреччині [ Редагувати ]
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Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народу Туреччини та її лідеру Реджепу Тайїпу Ердогану через землетруси, які призвели до жертв.
Про це повідомляє Зеленський в Twitter.
"Я висловлюю свої співчуття президенту Ердогану, жителям Туреччини і сім’ям тих, хто загинув під час землетрусу, і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим", - зазначив глава держави.
Зеленський додав, що Україна готова допомогти Туреччині подолати наслідки стихії.
"Ми підтримуємо людей Туреччини у цей важкий час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків стихії", - підкреслив президент.
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