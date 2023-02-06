Це вже друга група українських військовослужбовців, які проходять вишкіл в Толедо.

Сьогодні українські екіпажі починають навчання з експлуатації танків "Leopard-2". У Британії наші військовики вже опановують танки "Challenger-2". Тренують українських військових і в інших країнах. В Іспанії, наприклад, новобранці ЗСУ навчаються на базі Піхотної академії. Подробиці - розкажемо далі.

В навчальному центрі, що на базі Піхотної академії іспанського Толедо, віднедавна чути українську мову. Тут проходять базовий вишкіл новобранці, які досі не мали жодного військового досвіду. В групі - майже двісті наших співвітчизників: чотири жінки, решта - чоловіки.

Руслан, учасник програми:

Прекрасно себе почуваю. В перші дні було важко, а зараз все зовсім по-іншому. Інші відчуття, легше навантаження йдуть. Більш фізично підготовлений став.

Українці навчаються шість днів на тиждень, по десять годин. У програмі - базова підготовка, високоточна стрільба, військова медицина та знешкодження вибухових пристроїв.

Франциско Іранцо, підполковник:

Підготовка, яку українці проходять протягом цих п'яти тижнів, є базовою. Ми вчимо їх пересуватися, воювати та виживати на полі бою, підвищуючи боєздатність української армії.

Важко не лише учням, але й інструкторам. Їм нечасто доводиться навчати військовій справі цивільних. Допомагає шалена мотивація.

Франциско Іранцо, підполковник:

Українці дуже вмотивовані, вони знають, що в їхній країні йде війна, у них там родичі, у них велика воля до перемоги. Вони хочуть вчитися, щоб якомога швидше перемогти загарбника та відновити територіальну цілісність.

Карлос Вера, керівник навчальної програми:

Непросто вчити з нуля людей, які не мають жодних знань у цій сфері. Але є й позитивний момент. Вони навчаються дуже швидко, бо нам не потрібно відучувати їх від шкідливих навиків. Ми швидко просуваємося вперед.

Це вже друга група українських військовослужбовців, які проходять вишкіл в Толедо. До Іспанії вони прибули кілька тижнів тому. Разом з новобранцями прилетіли й досвідчені військові - вони навчаються працювати з системою протиповітряної оборони Hawk. На авіабазі Торрехон українців зустрічала міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Іспанія навчає українців у рамках місії Європейського Союзу з надання військової допомоги нашій державі. На минулому тижні офіційний Брюссель ухвалив рішення подвоїти кількість військовослужбовців, які пройдуть підготовку в країнах ЄС. До тридцяти тисяч.