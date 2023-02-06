Українські бійці проходять навчання в Іспанії, на базі Піхотної академії: подробиці [ Редагувати ]
Сьогодні українські екіпажі починають навчання з експлуатації танків "Leopard-2". У Британії наші військовики вже опановують танки "Challenger-2". Тренують українських військових і в інших країнах. В Іспанії, наприклад, новобранці ЗСУ навчаються на базі Піхотної академії. Подробиці - розкажемо далі.
В навчальному центрі, що на базі Піхотної академії іспанського Толедо, віднедавна чути українську мову. Тут проходять базовий вишкіл новобранці, які досі не мали жодного військового досвіду. В групі - майже двісті наших співвітчизників: чотири жінки, решта - чоловіки.
Руслан, учасник програми:
Прекрасно себе почуваю. В перші дні було важко, а зараз все зовсім по-іншому. Інші відчуття, легше навантаження йдуть. Більш фізично підготовлений став.
Українці навчаються шість днів на тиждень, по десять годин. У програмі - базова підготовка, високоточна стрільба, військова медицина та знешкодження вибухових пристроїв.
Франциско Іранцо, підполковник:
Підготовка, яку українці проходять протягом цих п'яти тижнів, є базовою. Ми вчимо їх пересуватися, воювати та виживати на полі бою, підвищуючи боєздатність української армії.
Важко не лише учням, але й інструкторам. Їм нечасто доводиться навчати військовій справі цивільних. Допомагає шалена мотивація.
Франциско Іранцо, підполковник:
Українці дуже вмотивовані, вони знають, що в їхній країні йде війна, у них там родичі, у них велика воля до перемоги. Вони хочуть вчитися, щоб якомога швидше перемогти загарбника та відновити територіальну цілісність.
Карлос Вера, керівник навчальної програми:
Непросто вчити з нуля людей, які не мають жодних знань у цій сфері. Але є й позитивний момент. Вони навчаються дуже швидко, бо нам не потрібно відучувати їх від шкідливих навиків. Ми швидко просуваємося вперед.
Це вже друга група українських військовослужбовців, які проходять вишкіл в Толедо. До Іспанії вони прибули кілька тижнів тому. Разом з новобранцями прилетіли й досвідчені військові - вони навчаються працювати з системою протиповітряної оборони Hawk. На авіабазі Торрехон українців зустрічала міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.
Іспанія навчає українців у рамках місії Європейського Союзу з надання військової допомоги нашій державі. На минулому тижні офіційний Брюссель ухвалив рішення подвоїти кількість військовослужбовців, які пройдуть підготовку в країнах ЄС. До тридцяти тисяч.
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