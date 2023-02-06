З Білорусі полетів ще один російський бомбардувальник - "Гаюн" [ Редагувати ]
Протягом минулих вихідних із Білорусі полетів ще один російський бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
"За попередньою інформацією, з аеродрому "Барановичі" до РФ убув бомбардувальник Су-34 ВКС РФ", - повідомляють білоруські моніторники.
"Гаюн" зазначає, що перекидання російського бомбардувальника може означати "формальний початок виведення авації ВКС РФ", яка була задіяна у льотних навчаннях у Білорусі.
Також там зауважили, що окупанти перекинули 12 гелікоптерів з ародрому "Лунинець" на аеродром "Мачулищі".
"Перебазування гелікоптерів ВКС РФ на аеродром "Мачулищі" може, у тому числі свідчити про підготовку до їх виведення з території РБ", - вважають у моніторинговій групі.
При цьому там не виключають, що частина авіації ВКС РФ може бути залишена в Білорусі для "посилення авіаційної складової регіонального угруповання військ РБ та РФ".
по темі
Під час обстрілу Харкова в неділю, 5 лютого, одна з ракет С-300 потрапила до будівлі центрального корпусу Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
За даними на ранок неділі, 5 лютого, українські військові ліквідували за добу 700 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 131 290 військових
Після влучання двох ракет у житлову забудову в центрі Харкова в неділю, 5 лютого, виникла пожежа. Вже відомо про трьох поранених
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 4 лютого відбили 9 атак ворога у Луганській та Донецькій областях
У суботу, 4 лютого, російські загарбники обстріляли чотири громади Сумської області. Через ворожі обстріли було пошкоджено приватні будинки