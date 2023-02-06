У грудні 2022-го країни ЄС, G-7 та Австралія погодили стелю цін на російську нафту у розмірі $60 за барель.

Доходи росії від продажу нафти у січні скоротилися на 8 мільярдів доларів. Це третина від торішнього показника. Таке припущення аналітиків Міжнародного енергетичного агентства.

У грудні 2022-го країни ЄС, G-7 та Австралія погодили стелю цін на російську нафту у розмірі $60 за барель. І це обмежило прибутки російського нафтового сектору. Проте західні аналіики стверджують - росіяни шукають лазівки і обходять санкції у промислових масштабах. Як саме? І чи вдало? Розбиралися наші журналісти.

Через два місяці після запровадження цінової стелі на нафту російські постачальники оговталися і запустили різноманітні схеми для обходу санкцій. Про це написало впливове видання The Economist. На думку його оглядачів, оборудки базуються на появі нових трейдерів, нарощуванні росією так званого тіньового танкерного флоту і нових джерелах фінансування, також повʼязаних з кремлем.

На жаль, для Заходу і на радість для росії, ми з'ясували, що ця нова "тіньова" транспортна та фінансова інфраструктура надійна та велика. Замість того, щоб зникнути, сірий ринок готовий розширитися, коли новий набір санкцій почне діяти.

Українські експерти таким схемам не дивуються. Мовляв, їх давно вже обкатали інші підсанкційні країни, як-то Іран чи Венесуела. Один з механізмів - продаж через посередниів, які не бояться економічних чи політичних наслідків. Серед таких у нашому випадку зокрема - це Індія, Туреччина, ОАЕ та Саудівська Аравія. Для проведення оборудок там зʼявляються нові трейдерні компанії. До всього, росія максимально переорієнтувала свої продажі з європейського на азійські ринки - там питань щодо походження нафти значно менше.

Юрій Корольчук, енергетичний експерт:

У буквальному розумінні те, що вони купують і потім вже далі її постачають на ринок від свого імені. Тобто в принципі покупець - він знає, що це російська нафта. Тому що показники, ну сажімо так - можуть засвідчити це.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Якщо зараз подивитися, то значно зросла частка нафти, яку продає Малайзія. Там не те, щоби відкрили якесь нове родовище, просто традиційно Малайзію використовував Іран для того, щоби продавати нафту з-під санкцій, наприклад до Китаю. Зараз росія теж почала використовувати цю малазійську юрисдикцію.

Друга схема - так зване танкерне посередництво. Росія, що досі користувалася чужими кораблями, активно нарощує тіньовий танкерний флот. Для цього скуповує старі судна, бере їх у довгострокову оренду або прибирає до рук компанії, які ними володіють. Так, танкери, що належали Греції, Мальті чи Кіпру отримують нові прапори і обходять Європейські заборони.

Юрій Корольчук, енергетичний експерт:

Танкер він фактично перевозить нафту без привʼязки до юрисдиції країн, які визнають санкції, знову ж таки, як у тому випадку, що й з країнами посередниками. Тобто вони знаходяться в реєстрації - умовно скажімо в азіатській країні чи в африканській країні, і відповідно ті країни, яким нема що втрачати, або вони більше знаходяться під впливом звʼязків з росією або Китаєм наприклад.

За підрахунками The Economist, суден тіньового танкерного флоту вже 360, і цього в принципі достатньо для російських потреб. Щоправда, відзначають оглядачі, ці кораблі старі і змушені виконувати значно довші рейси, ніж зазвичай. Ще одне болюче для російської нафтоторгівлі місце – обовʼязкове страхування танкерів з небезпечним вантажем - без цього танкер не прийме жоден порт, не пропустить Босфор чи Суец. За рішенням ЄС, до якого приєдналися країни G-7 та Австралія, їхнім компаніям заборонено страхувати танкери, що везуть російську нафту, що продана дорожче, ніж 60 доларів за барель.

Борис Кушнірук, економіст:

Жодне судно не може зайти в територіальні води, якщо воно не застраховане. У цому ризик для будь-якої країни, судно незастраховане, ящо розливається нафта, в результаті скажімо екологічна катастрофа, витрати на очищення займають величезні суми, а хто їх покриє?

Цей сегмент страхового ринку майже повністю належав Лондону. Однак нині росіяни намагаються створювати власні страхові компанії, які зобовʼязуються покривати збитки в разі аварії. Та у фахівців виникає питання щодо надійності таких сумнівних новачків. І ще одне - чи доцільні ризиковані кроки з обходу санкцій.

Борис Кушнірук, економіст:

В чому сенс обходити, якщо ти маєш можливість купити дешевше 60 доларів. Навіщо ти будеш купувати дорожче? Система, яку вибудував Захід щодо тиску на росію - він доволі добрий з точки зору і стабілізації і стабільності на ринку світовому, енергетичному і при цьому зменшення доходів російського бюджету.

Експерти відзначають, попри те, що обсяги продажу російської нафти за підсумками минулого року змінилися не суттєво, доходи від продажу чорного золота впали разюче. А вуглеводні - нагадують економісти - основна дохідна стаття російського бюджету.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Газові доходи майже обнулилися. Щодо нафтових доходів, то тут дисконт. Мінфін російський каже, що ціна середня продажу нафти російської Уралс в січні була 50 доларів. Враховуючи, що Брент торгується 80+, то ми бачимо, що це дуже значний дисконт, з яким росіяни продають свою нафту.

Вирахувати, який прибуток приносить москві тіньовий продаж нафти, за словами експертів, неможливо. Натомість, за підрахунками Міжнародного енергетичого агенства, лише у січні нафтовий дохід росії скоротився на 8 мільярдів доларів - це третина від показника цього самого місяця торік. А відучора до санкційного тиску додалася стеля на російські нафтопродукти - диверсифікувати постачання яких ще складніше, ніж сирцю.