Прикордонники зупинили наступ рф під Бахмутом: окупантів взяли у полон [ Редагувати ]
Українські бійці зупинили хвилю ворожого наступу з боку російських штурмовиків під Бахмутом. В результаті цього було знищено дев'ять окупантів, ще двох вдалося взяти у полон.
Про це повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби України.
Вчора російські штурмовики атакували позиції ДПСУ на околицях Бахмута та намагалися прорвати нашу лінію оборони. Під мінометним обстрілом та з втратами загарбники добігли до приміських споруд.
Зазначається, що загороджувальним вогнем з автоматичних гранатометів атакувальну хвилю зупинено. Малі ворожі групи ліквідовані у ближньому бою.
Під час зачистки місцевості українські захисники полонили "вагнерівця" й мобілізованого із Татарстану. Один з них був поранений та залишений своїми ж помирати. Захопленим окупантам надали необхідну медичну допомогу й передали уповноваженим органам.
В результаті цього бою було знищено 9 загарбників, ще 15 вдалося поранили та 2 взяти в полон.
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