Верховна Рада України визнала приватну військову компанію "Вагнер" Євгена Пригожина міжнародною злочинною організацією.

За постанову №8397 проголосували 333 депутати. Також парламент 336 голосами схвалила постанову №3735 про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак так прокоментував визнання ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією:

Готуємося знищити "Вагнер" як складову міжнародного тероризму.



Сьогоднішнє визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією у Верховній Раді - це крок до притягнення їх до відповідальності.



Україна буде звертатися до судів держав-союзників, а також в подальшому це вплине на конфіскацію російських активів.

Раніше ПВК "Вагнер" включили до списку міжнародних злочинних організацій США, а Велика Британія планує оголосити її терористичною організацією.

У 2018 році речник путіна Дмитро Пєсков пояснював, що ПВК у рф не існує за законом, є лише приватні охоронні підприємства. У середині 2020 року він знову заявив про це, однак наприкінці 2021 року в Кремлі заявили, що існування ПВК не суперечить російському законодавству.

Засновником ПВК "Вагнер" себе називає бізнесмен з Санкт-Петербурга Євген Пригожин, однак сьогодні, 6 лютого, московський суд це спростував.