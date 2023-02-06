Рада визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією [ Редагувати ]
Верховна Рада України визнала приватну військову компанію "Вагнер" Євгена Пригожина міжнародною злочинною організацією.
За постанову №8397 проголосували 333 депутати. Також парламент 336 голосами схвалила постанову №3735 про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак так прокоментував визнання ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією:
Готуємося знищити "Вагнер" як складову міжнародного тероризму.
Сьогоднішнє визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією у Верховній Раді - це крок до притягнення їх до відповідальності.
Україна буде звертатися до судів держав-союзників, а також в подальшому це вплине на конфіскацію російських активів.
Раніше ПВК "Вагнер" включили до списку міжнародних злочинних організацій США, а Велика Британія планує оголосити її терористичною організацією.
У 2018 році речник путіна Дмитро Пєсков пояснював, що ПВК у рф не існує за законом, є лише приватні охоронні підприємства. У середині 2020 року він знову заявив про це, однак наприкінці 2021 року в Кремлі заявили, що існування ПВК не суперечить російському законодавству.
Засновником ПВК "Вагнер" себе називає бізнесмен з Санкт-Петербурга Євген Пригожин, однак сьогодні, 6 лютого, московський суд це спростував.
по темі
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 лютого, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Керівництво армії доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Розвідка доповіла про можливі дії ворога найближчим часом
Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у саміті лідерів країн-членів ЄС
Португалія передасть Збройним силам України для відбиття російської агресії кілька німецьких танків Leopard 2. Про це заявив прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що буде у разі перемоги росії у війні
Міноборони США оголосило про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на $2,175 млрд. Він включає два ЗРК Hawk, високоточні керовані ракети, а також снаряди для HIMARS і Javelin