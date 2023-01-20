США хочуть внести ПВК "Вагнера" до списку злочинних організацій [ Редагувати ]
Міністерство фінансів США оголосить російську приватну військову компанію "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією. Про це заявив прессекретар Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє CNN.
За його словами, наступного тижня Міністерство фінансів також запровадить нові санкції проти "вагнерівців" та її глобальних союзників.
Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку представляє ПВК "Вагнера", в тому числі завдяки серйозній злочинній діяльності, що продовжується.
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