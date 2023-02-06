Експрем'єр Ізраїлю про бесіду з путіним на початку війни: він пообіцяв не вбивати Зеленського

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що російський диктатор володимир путін на початку війни проти України пообіцяв йому не вбивати Володимира Зеленського