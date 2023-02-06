Окупанти намагаються оточити місто: Зеленський про ситуацію у Бахмуті [ Редагувати ]
Збройні сили України протидіють спробам окупантів оточити Бахмут у Донецькій області та зламати оборону міста.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Особлива увага - Бахмуту. Нашому захисту, спробам окупанта оточити місто і зламати там нашу оборону. Протидіємо", - йдеться у заяві.
Президент подякував кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує цю протидію.
"Окремо сьогодні відзначу бійців 54-ї та 93-ї окремих механізованих бригад, 15-го окремого батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади. Я дякую вам, воїни, за вашу хоробрість і незламність, за дуже потрібну Україні стійкість", - додав глава держави.
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