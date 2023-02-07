Неефективність західних санкцій проти Ірану та рф, ймовірно, сприяла тому, що кремль зміг придбати компоненти для ударних безпілотників у США. Про це свідчить звіт ISW.

росія та Іран просувають плани щодо будівництва іранського заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів на території росії. Раніше Іран відкрив завод із виробництва дронів у Таджикистані.

росія може використовувати свої значні економічні зв'язки з Таджикистаном через ОДКБ та ЄАЕС для відмивання компонентів дронів або закупівлі вироблених безпілотників для використання в Україні в обхід міжнародних санкцій.

Британська слідча група Conflict Armament Research (CAR) повідомила, що 82% іранських безпілотників Shahed-131, Shahed 136 та Mohajer-6, збитих в Україні, мали мікросхеми, напівпровідники та інші компоненти, які надходили зі США.

Більшість західних компаній, чиї компоненти були виявлені у збитих іранських безпілотниках в Україні, від початку війни заперечували прямий продаж компонентів до росії, Ірану чи Білорусі.

Ключові висновки ISW: