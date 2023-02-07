Слабкі санкції дозволили кремлю забезпечити завод із випуску БПЛА деталями - ISW [ Редагувати ]
Неефективність західних санкцій проти Ірану та рф, ймовірно, сприяла тому, що кремль зміг придбати компоненти для ударних безпілотників у США. Про це свідчить звіт ISW.
росія та Іран просувають плани щодо будівництва іранського заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів на території росії. Раніше Іран відкрив завод із виробництва дронів у Таджикистані.
росія може використовувати свої значні економічні зв'язки з Таджикистаном через ОДКБ та ЄАЕС для відмивання компонентів дронів або закупівлі вироблених безпілотників для використання в Україні в обхід міжнародних санкцій.
Британська слідча група Conflict Armament Research (CAR) повідомила, що 82% іранських безпілотників Shahed-131, Shahed 136 та Mohajer-6, збитих в Україні, мали мікросхеми, напівпровідники та інші компоненти, які надходили зі США.
Більшість західних компаній, чиї компоненти були виявлені у збитих іранських безпілотниках в Україні, від початку війни заперечували прямий продаж компонентів до росії, Ірану чи Білорусі.
Ключові висновки ISW:
- Війська рф готуються до великомасштабного вирішального наступу на сході України у середині-кінці лютого.
- Спікери російських націоналістів виражають скептицизм щодо здатності росії розпочати успішний наступ наприкінці лютого.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував брехливу версію президента росії Володимира Путіна про те, що надання німецьких танків Україні загрожує безпеці рф.
- Призначені кремлем російські та окупаційні чиновники продовжують реалізовувати схеми соціальної допомоги для посилення соціального контролю та інтеграції цих територій до росії.
- російські війська, ймовірно, досягли тактичних успіхів на північний схід від Куп'янська в період з 4 по 6 лютого.
- Українські сили зберігають позиції у Білогорівці Луганської області станом на 6 лютого, незважаючи на заяви росії про те, що російські війська захопили Білогорівку 3 лютого.
- російські війська продовжували наземні атаки на північний схід і на південь від Бахмута, але станом на 6 лютого так і не оточили місто Донецької області.
- Війська рф продовжують боротися з міжетнічною напруженістю та конфліктами між нерегулярними формуваннями.
- російська офіційна особа та окупаційна влада можуть посилити оперативну безпеку, щоб приховати розгортання нових російських військ на Донбасі.
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