Окупанти вдарили по Новій Каховці [ Редагувати ]
В окупованій Новій Каховці внаслідок нічного обстрілу з боку росії зруйновано електропідстанцію. Про це повідомляє місцеві Telegram-канали.
Внаслідок удару Нова Каховка та ще десять населених пунктів міського округу залишилися без електрики, водопостачання та водовідведення.
Почалися перебої зі зв'язком.
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