Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
За минулу добу сили ЗСУ ліквідували ще 1030 окупантів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Також було знищено 14 танків та 28 бойових броньованих машин противника.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 133190 (+1030) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3245 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6443 (+28) од,
- артилерійських систем - 2232 (+1) од,
- РСЗВ - 461 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 227 (+0) од,
- літаків - 294 (+0) од,
- гелікоптерів - 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1958 (+0),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5107 (+3) од,
- спеціальна техніка - 208 (+5).
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