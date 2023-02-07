У Сирії після землетрусу з тюрми втекли 20 в'язнів [ Редагувати ]
Після землетрусу з тюрми на північному заході Сирії втекли 20 в'язнів, яких пов'язують з угруповання "Ісламська держава". Про це повідомляє France 24.
Вчора, після землетрусу, у в'язниці Раджо, де перебуває близько 2000 засуджених людей спалахнув бунт і частина тюрми перейшла під їх контроль. В ході повстання 20 осіб втекли з місця позбавлення волі.
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