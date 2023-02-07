У небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Сьогодні розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу одного з прикордонних підрозділів збив російський бойовий літак, попередньо Су-25. Окупанти з повітря прикривали піхоту, яка наступала на лінію оборони охоронців кордонів.

Ворожий штурмовик саме намагався здійснити авіаштурмову атаку позицій прикордонників. По повітряній цілі прикордонники відпрацювали з ПЗРК, наданого по лінії міжнародної допомоги. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома.

Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість - майже $11 млн.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 7 лютого окупанти втратили в Україні 294 літаки та 284 гелікоптери.