У небі над Бахмутом прикордонники збили російський Су-25 (відео) [ Редагувати ]
У небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Сьогодні розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу одного з прикордонних підрозділів збив російський бойовий літак, попередньо Су-25. Окупанти з повітря прикривали піхоту, яка наступала на лінію оборони охоронців кордонів.
Ворожий штурмовик саме намагався здійснити авіаштурмову атаку позицій прикордонників. По повітряній цілі прикордонники відпрацювали з ПЗРК, наданого по лінії міжнародної допомоги. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома.
Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість - майже $11 млн.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 7 лютого окупанти втратили в Україні 294 літаки та 284 гелікоптери.
по темі
Зенітники Повітряних сил збили на східному напрямку російський штурмовик Су-25 і безпілотник "Орлан-10". За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 25 січня окупанти втратили в Україні 290 літаків і 281 гелікоптер
У Бахмуті загинув 34-річний американський волонтер Піт Рід (Pete Reed). Про це повідомила група гуманітарної допомоги Global Response Medicine, яку створив загиблий
Військові Нацгвардії знищили черговий російський штурмовик Су-25
У Краматорському районі Донецької області під час виконання бойового завдання 27 січня загинув пілот Данило Мурашко. Про це повідомляє 299 бригада тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова
27 січня 2023 року, на східному напрямку, підрозділом зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь" було збито черговий російський штурмовик Су-25
Представники служби зовнішньої розвідки ФРН проінформували німецьких політиків на секретній нараді у Бундестазі про те, що українська армія щодня втрачає у боях під Бахмутом тризначну кількість вояків.