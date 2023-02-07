Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки масштабних землетрусів на північному заході Сирії. Там під завалами одного з будинків дістали новонароджену дівчинку.

Про це повідомляє The Daily Mail.

За даними ЗМІ, працівники рятувальних служб розбирали завали одного з будинків та почули дивні звуки. Вони почали розгрібати пил та дрібні уламки й побачили немовля, яке пуповиною ще було приєднане до матері.

На опублікованих фото з місця подій видно, як один з рятувальників дістає дитину і переносить її у безпечне місце. Там її загорнули у ковдру, а потім доставили до лікарні. Повідомляється, що вся родина новонародженої - загинула.

На даний час дівчинка перебуває на лікуванні у дитячій лікарні міста Африн. За словами лікарів, її стан - задовільний. Однак до медзакладу вона прибула з синцями, рваними ранами та переохолодженням.