У Сирії під завалами будинку врятували новонароджену (відео) [ Редагувати ]
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Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки масштабних землетрусів на північному заході Сирії. Там під завалами одного з будинків дістали новонароджену дівчинку.
Про це повідомляє The Daily Mail.
За даними ЗМІ, працівники рятувальних служб розбирали завали одного з будинків та почули дивні звуки. Вони почали розгрібати пил та дрібні уламки й побачили немовля, яке пуповиною ще було приєднане до матері.
На опублікованих фото з місця подій видно, як один з рятувальників дістає дитину і переносить її у безпечне місце. Там її загорнули у ковдру, а потім доставили до лікарні. Повідомляється, що вся родина новонародженої - загинула.
На даний час дівчинка перебуває на лікуванні у дитячій лікарні міста Африн. За словами лікарів, її стан - задовільний. Однак до медзакладу вона прибула з синцями, рваними ранами та переохолодженням.
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