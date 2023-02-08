Гучні вибухи по всьому місту: окупанти обстрілюють Херсон [ Редагувати ]
У середу зранку, 8 лютого, окупанти обстрілюють Херсон. Вибухи чути по всьому місту. Про це повідомляє начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова в ефірі телемарафону.
У нашому незламному місті Херсоні ранок не дуже мирний. Зараз дуже накривають наше місто з Лівого берега, чутні гучні вибухи по всьому місту.
За її словами, окупанти обстрілюють місто з артилерії та мінометів.
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