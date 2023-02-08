У середу зранку, 8 лютого, окупанти обстрілюють Херсон. Вибухи чути по всьому місту. Про це повідомляє начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова в ефірі телемарафону.

У нашому незламному місті Херсоні ранок не дуже мирний. Зараз дуже накривають наше місто з Лівого берега, чутні гучні вибухи по всьому місту.

За її словами, окупанти обстрілюють місто з артилерії та мінометів.