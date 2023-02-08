"На Кремінському напрямку максимальна ескалація" - голова Луганської ОВА [ Редагувати ]
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що у Луганській області на Кремінському напрямку наразі фіксується максимальна ескалація. російські війська ведуть постійні атаки та обстріли. Про це повідомляється у Facebook.
Якщо взяти Сватівсько-Кремінський напрямок та Білогорівку, то, напевно, на Кремінському напрямку зараз максимальна ескалація, максимальна кількість обстрілів та спроб прорвати наші Сили оборони. Це практично щоденні атаки (окупантів - ред.), невеликими групами, до взводу, але постійними хвилями. Іноді це відбувається за допомогою важкої техніки.
За його словами, також наступають окупанти й в Білогорівці, але всі ворожі атаки відбиваються нашими захисниками, війська рф успіху не мають.
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