Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що у Луганській області на Кремінському напрямку наразі фіксується максимальна ескалація. російські війська ведуть постійні атаки та обстріли. Про це повідомляється у Facebook.

Якщо взяти Сватівсько-Кремінський напрямок та Білогорівку, то, напевно, на Кремінському напрямку зараз максимальна ескалація, максимальна кількість обстрілів та спроб прорвати наші Сили оборони. Це практично щоденні атаки (окупантів - ред.), невеликими групами, до взводу, але постійними хвилями. Іноді це відбувається за допомогою важкої техніки.

За його словами, також наступають окупанти й в Білогорівці, але всі ворожі атаки відбиваються нашими захисниками, війська рф успіху не мають.