"У нас є 100 "Тайфунів": Джонсон закликав Британію надати винищувачі Україні [ Редагувати ]
Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав країну надати Україні винищувачі й танки, оскільки вони необхідні для перемоги над російським диктатором володимиром путіним.
Про це пише Sky News.
"У нас є понад 100 літаків "Тайфун". У нас є понад 100 танків Challenger 2. Найкраще одноразове використання будь-якої з цих одиниць - це використання їх зараз для захисту українців - не в останню чергу тому, що так ми гарантуємо нашу власну довгострокову безпеку", - заявив Джонсон.
За словами колишнього прем'єра, допомога Україні допоможе відтіснити російського диктатора й зробить світ безпечнішим.
"Зараз саме час дати їм саме те, що їм потрібно, щоб закінчити роботу", - додав він.
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