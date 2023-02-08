Коли Україна отримає перший батальйон Leopard 2: у Німеччині назвали терміни [ Редагувати ]
Перший батальйон Leopard 2, який зазвичай складається з 31 танка, можуть доставити в Україну у березні чи квітні цього року.
Як повідомляє The Telegraph, про це заявив голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.
"Ми могли б поставити принаймні один батальйон у перші чотири місяці цього року, можливо, три місяці, а потім нам потрібно діяти якнайшвидше", - наголосив міністр.
Варто зауважити, що країни Заходу планують передати Україні таку кількість Leopard 2, яка потрібна для формування двох батальйонів.
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