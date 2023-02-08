На тлі інформації про можливий масштабний наступ рф необхідно зробити так, щоб росіяни думали, коли Україна розпочне свою атаку.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єром Британії Ріші Сунаком.

"Що стосується того, коли чекати на наступ. Ми живемо в стані війни і говорити і думати про те, коли почнеться наступ... А чи припинявся він? Він просто був іншої потужності. Мені здається, що давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли український наступ розпочнеться, і думали, як їм виходити з нашої території", - наголосив Зеленський.