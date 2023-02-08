Зеленський: давайте зробимо так, щоб росіяни думали, коли буде наступ України [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
На тлі інформації про можливий масштабний наступ рф необхідно зробити так, щоб росіяни думали, коли Україна розпочне свою атаку.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єром Британії Ріші Сунаком.
"Що стосується того, коли чекати на наступ. Ми живемо в стані війни і говорити і думати про те, коли почнеться наступ... А чи припинявся він? Він просто був іншої потужності. Мені здається, що давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли український наступ розпочнеться, і думали, як їм виходити з нашої території", - наголосив Зеленський.
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