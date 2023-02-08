Біля берегів Туреччини стався новий землетрус [ Редагувати ]
Біля берегів Туреччини стався новий землетрус. Підземні поштовхи магнітудою чотири зафіксовані у Середземному морі. Президент Туреччини уже назвав цю катастрофу найтяжчою в історії держави за 100 років.
Кожен із нас бачив шокуюче відео, як будинки у Туреччині складалися, немов карткові. Чому ж країна, яка розташована в сейсмоактивній зоні не намагалася убезпечитися від землетрусів інженерно? І взагалі - чи можна уникнути таких катастрофічних руйнувань від землетрусів? Ольга Жидецька - питала.
У цьому наметовому таборі тисячі людей, яким вдалося вижити у зруйнованій землетрусом Малатьї. Навіть до вцілілих домівок їх поки не пускають через небезпеку повторних поштовхів. У Туреччині нині сніжно і холодно. Люди гріються біля багать і чекають на новини від рятувальників, які розбирають завали.
Байрам Калур, житель Малатьї:
Пошкодження після цього землетрусу неймовірні. В районі Чавушоглу, повністю зруйновані 10-15 будинків. Ми втратили рідних і близьких. Рятувальники досі працюють, а ми не можемо повернутися до наших домівок.
Чому ж стихійне лихо виявилося настільки руйнівним та смертоносним? Найперше - цей землетрус справді був дуже потужним. Бо його епіцентри були неглибокими - лише сім кілометрів від поверхні. Це - спричинило хвилю сильних афтершоків. По-друге, як зазначили в геологічній службі США, в постраждалих регіонах досі багато будівель, зведених із цегли або крихкого бетону.
Така ж ситуація і в Сирії. У зруйнованих війною Ідлібі й Алеппо - будинки відновлювали нашвидкуруч, не думаючи, про надійність. Є й чимало давньої забудови.
Мохамед Баракат, житель Алеппо:
Мій будинок старий, йому близько 100 років. Будинки з нашої вулиці падали один за одним.
І Сирія, і Туреччина розташовані в сейсмічно-активній зоні одразу на трьох лініях розлому земної кори. Тож землетруси тут не рідкість. Нинішній за потужністю порівнюють зі стихією 1939-го. Тоді поштовхи на північному сході Туреччини забрали життя більше 30-ти тисяч людей.
Ще один убивчий землетрус сколихнув район Ізміта - 1999-го. Жертв було - майже 17 тисяч жителів. І влада серйозно взялася за зменшенням ризиків сейсмонебезпеки. Однією з причин катастрофи визнали активну урбанізацію середини XX століття - з її поспішною та хаотичною забудовою. Після землетрусу - у Туреччині змінили законодавство й запровадили обов'язкові перевірки проєктів будівництва і споруд на витривалість. Та жителі сумнівалися у їхній якості.
Сібель Хонка, жителька Голчука:
Місце, де ми знаходимося, у той час було під водою, тут усе збудували на рекультивованій землі. Якщо завтра станеться ще один землетрус, це буде одне з перших місць, які зникнуть.
Міжнародні фахівці визнають - масштаби нинішнього лиха величезні. Проте в координації з місцевою владою їм вдається налагодити роботу гуманітарних штабів.
Шарлотта Фон Ленте, координатор програми "Червоного хреста" з Близького сходу і Туреччини:
Це справді масштаби лиха, які перевищують можливості кожної країни. Але це правда, що Туреччина, включно з Турецьким Червоним Півмісяцем, з якими ми працюємо, дуже добре підготовлені, і ми роками працюємо над оснащенням і навчанням необхідних команд, перших служб реагування. Тих, хто справді присутній з першої години.
Попри те, що людство нині досить багато знає про землетруси, ефективного методу передбачити їх - не існує. Як і способу убезпечитися від руйнувань. Однак інженери суттєво просунулися вперед щодо технологій безпечного будівництва.
Зокрема, в Японії, яку трусить кілька разів на рік - навчилися будувати сейсмостійкі хмарочоси. І технології - постійно вдосконалюють.
Водночас - надпотужний землетрус та спровоковане ним цунамі 2011-го забрав життя 20 тисяч японців.
Чи були дотримані правила будівництва у Туреччині, з'ясує слідство. Щоправда, воно почнеться лише після завершення рятувальної операції. У 10-ти постраждалих від стихії провінціях на три місяці оголошено надзвичайний стан.
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