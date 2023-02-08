Далекобійна зброя та підготовка пілотів ЗСУ. Такі результати візиту Володимира Зеленського до Великої Британії. Детальніше розповість - Катерина Кравець.

Після виступу у парламенті та зустрічі з британським монархом, Володимир Зеленський вирушив на військову базу Лалворт Кемп - у графстві Дорсет на півдні Англії. Саме там українські солдати наразі вчаться вправлятися з британськими танками "Челленджер-2". Українського президента супроводжував британський прем'єр-міністр Ріші Сунак.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Нас надихає ваша мужність та мужність ваших родин. І ми підтримуватимемо вас до самого кінця, до вашої перемоги.

За словами британських інструкторів, українці - найкращі учні у світі.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Мені сказали, що ви настільки швидко вчитеся, що за декілька тижнів стали краще за тих, хто вас навчав.

Володимир Зеленський принагідно вручив ордени та медалі українським військовим.

Пізніше шановним гостям продемонстрували танковий симулятор "Челленджер-2", який використовується для тренувань.

Отримати додаткову зброю для перемоги у війні з росією - одна з головних цілей візиту українського президента.

Володимир Зеленський, президент України:

Я президент країни, яка веде війну за незалежність. І зараз я мушу зробити все можливе, щоб наші партнери дали нам усе необхідне, щоб ми були міцнішими на полі бою. Тож для візиту було дві причини - висловити вдячність і отримати зброю.

У найближчі місяці на озброєння ЗСУ надійде 14 танків "Челленджер-2" та три десятки самохідних артилерійських установок. А в недалекому майбутньому - бойові літаки.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Коли йдеться про надання військової допомоги Україні, ми розглядаємо всі варіанти, щоб Україна могла отримати перемогу над російською агресією. Торік ми зі Сполученими Штатами були найбільшими постачальниками військового обладнання в Україну. І пообіцяли збільшити її цього року. Щодо танків - ми були першою країною "Великої сімки", яка оголосила, що надішле їх в Україну. І ми заохочували до цього інші країни. І звісно ми говоримо про бойові літаки. І сьогодні теж обговорювали це питання. Тому ми сьогодні оголосили, що будемо тренувати українських пілотів на платформах Нато. Адже перший крок для надання літаків - це навчити пілотів ними користуватись. А на цей процес потрібен якийсь час. І ми його сьогодні почали.

За останні пів року Велика Британія забезпечила тренування для 10 тисяч українських військових. Цьогоріч планують підготувати вдвічі більше.