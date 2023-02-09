Окупанти вдарили по прикордонню Харківської області з мінометів та артилерії [ Редагувати ]
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти активно обстріляли з мінометів та артилерії прикордонні населені пункти Харківської області, що розташовані неподалік лінії зіткнення.
Близько 9:00 росіяни обстріляли Куп’янськ. Внаслідок атаки майже зруйновано житловий будинок. Обстріли здійснювалися й у смт Дворічна.
Після 10:00 окупанти били з артилерії та мінометів по Харківському району. Постраждали села Веселе та Красне.
Крім того, біля 12:00 ворог завдав 14 мінометних ударів по Богодухівському району. Обстріли зафіксовано у селах Уди та Червона зоря.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
по темі
Зеленський вірить, що ЄС готує позитивну оцінку внутрішнім реформам України
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що рятувальники завершили розбір завалів після російського авіаудару по промисловій будівлі у Семенівській громаді Чернігівської області
У пошуках порятунку від війни багато українців виїхали за кордон, де більшість держав Європи, Канада та США надали їм статус тимчасового захисту, даючи право отримувати грошову допомогу
Новий наступ росії може бути у Харківській чи Запорізькій областях. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. За його словами, українське керівництво очікує, що росіяни можуть почати наступати на північному сході Харківщини або на півдні Запоріжжя.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту.