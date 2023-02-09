Мешканців Запоріжжя просять залишатись в укриттях: окупанти атакують місто [ Редагувати ]
У четвер, 9 лютого, окупанти влаштували чергову атаку на Запоріжжі. Про це повідомляє Запорізька ОВА.
У регіоні оголошено повітряну тривогу, мешканців просять не виходити з укриттів.
Зберігайте спокій та перебувайте у безпечних місцях! Ворог вчергове намагається атакувати.
В ОВА звернулись до мешканців міста з проханням не розповсюджувати фото-, відео-, матеріали.
Не допомагайте ворожим та диверсійним силам орієнтуватися на наших рідних просторах.
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