Далекобійна зброї та винищувачі для України: Єрмак заявив про вирішене питання [ Редагувати ]
Україна вирішила із європейськими союзниками питання постачання винищувачів. Це стосується і далекобійних ракет.
Про це повідомляється у Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи згодом. Ау, болото (Росія - ред.), що з обличчям?
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