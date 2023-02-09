Литва передасть Україні зенітні гармати, які допоможуть у боротьбі з іранськими дронами-камікадзе. ЗСУ отримають 36 таких гармат. Про це повідомив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас.

Ми вже завершили навчання 15 інструкторів, які будуть готові працювати на території України та навчати українських солдатів. Також ми надаємо Україні 36 зенітних ракетних комплексів. Це обладнання може ефективно збивати безпілотники.

Київ і Вільнюс домовилися готувати не операторів цих ЗРК, а саме інструкторів, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Надалі фахівці зможуть навчати наступні екіпажі в Україні.

Глава Міноборони литви не згадав назву систем, але вочевидь йдеться про шведські зенітні гармати L-70, які Вільнюс анонсував в останньому пакеті допомоги, не називаючи точну кількість.