Сили ППО збили іранський дрон над Миколаївською областю [ Редагувати ]
Джерело: Радіо Свобода
У четвер увечері, 9 лютого, українські сили ППО збили іранський дрон над Миколаївською областю.
Про це повідомляє глава поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
За непідтвердженими даними, також вдалося збити ворожі дрони у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Станом на 23:20 повітряну тривогу в Миколаївській області було скасовано.
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