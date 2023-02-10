Через російську ракетну атаку, яка призвела до відключення електроенергії та пошкодження електромереж, у низці регіонів України у рази впав доступ до інтернету. Про це повідомляє компанія Netblocks.

Найбільше постраждала Дніпропетровська область, де доступ до світової мережі обвалився на 73%. На Полтавщині трафік упав на 72%, у Запоріжжі - на 70%, у Харкові - на 53%, на Хмельниччині - на 49%.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 10 лютого пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК.