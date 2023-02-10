Забрати заморожені російські активи і віддати їх Україні. У Великій Британії зареєстрували законопроєкт, який має вирішити долю резервів Центробанку рф.

Йдеться про заморожені ще на початку великої війни 26 мільярдів фунтів стерлінгів. Для легалізації їхнього вилучення і передачі на користь України не вистачає лише механізму. Яким він буде - розкаже Світлана Чернецька із Лондона.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Західний світ був доволі рішучим щодо замороження російських грошей на іноземних рахунках. Наразі москва не має жодного доступу до половини своїх золотовалютних резервів. Але минув майже рік - і більше нічого не сталося. Кремлівські гроші досі просто висять у повітрі. Настав час їх вилучити і віддати на допомогу Україні, наполягає депутат британського парламенту Кріс Браянт.

Кріс Браянт, депутат парламенту Великої Британії, ініціатор законопроєкту про вилучення російських активів:

Це політичне рішення, а не юридичне. Майже 350 мільярдів доларів резервів російського центробанку були заморожені демократичними країнами по всьому світові. І 26 мільярдів фунтів стерлінгів із них - заморожені у нас, в Сполученому Королівстві. Канада, Італія, Європейський Союз, США - усі вони розмірковують над тим, як передати гроші. Це найменше, що ми винні народові України. Росія втратила свої права на ці активи, вона винна Україні набагато більше, ніж гроші, вона винна багато життів.

Хай як логічно це не звучить - просто забрати ці гроші і віддати їх Україні - на практиці все набагато складніше. Бо гроші іноземних Центробанків отримують так званий "суверенний імунітет". А верховенство права - це чи не найголовніша цінність Західного світу. Ще одне питання - як до вилучення державних грошей поставляться інші країни, які тримають свої резерви закордоном. Чи не волітимуть вони зберігати активи там, де їм нічого подібного не загрожуватиме.

Кріс Браянт, депутат парламенту Великої Британії, ініціатор законопроєкту про вилучення російських активів:

Єдиний прецедент, який ми встановлюємо, це якщо держава здійснює вторгнення у іншу державу, починає війну, то ми не просто будемо заморожувати, але й вилучати її активи. Чесно кажучи, ми всі повинні переживати, якщо інші держави міркуватимуть над такими діями. І той факт, що ми на це йдемо, може змусити авторитарні режими добре зважити все, перед тим, як обирати такий небезпечний шлях. Тож я вважаю, що це добрий закон, а не поганий.

Саме таким шляхом пішла Канада, яка першою ухвалила закон, що дозволяє вилучити гроші російських олігархів та Центробанку і віддати їх на потреби України. Підставою для такого кроку є порушення міжнародного миру, безпеки та прав людини. Хоча навіть за наявності цього закону - Оттава досі не конфіскувала жодної копійки. Що ще раз доводить складність процесу. Юристи із повернення активів наполягають - зараз потрібно зосередитися не на грошах олігархів, а на вилученні саме державних активів РФ.

Джеймісон Фаєрстоун, юрист із російського права, санкцій та повернення активів:

Ви отримаєте у 10 разів більше грошей, і ви отримаєте їх зараз, аніж, якщо полюватимете за грошима олігархів. Бо у випадку олігархів - потрібно буде чекати роками на всі суди. Забрати державні гроші рф - набагато логічніше, їх не просто більше, але ми точно знаємо, що вони належать росії, а росія - агресор, все, кінець історії, нам не потрібно це доводити.

Символічно - розгляд законопроєкту у британському парламенті призначили на річницю повномасштабного вторгнення - 24 лютого. До того часу автори відшліфують текст та винесуть його на перше голосування. І якщо документ таки стане законом, то він зобов'яже міністра закордонних справ Великої Британії взятися за процес вилучення російських грошей та передання їх на допомогу Україні.