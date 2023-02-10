Скрині, столики, стільці та сейфи. У Львові волонтери виготовляють меблі з ящиків з-під снарядів та гільз. Сировину з передової передає військовослужбовець із позивним "Гіт", який і є автором воєнно-мистецької ідеї. Назву цього стилю ще не придумали, тому умовно називають "мілітарним лофтом". А от щодо мети сумнівів не мають - усі гроші, отримані з продажу незвичних меблів перераховують на потреби ЗСУ.

Ящики з-під снарядів - акуратно складені у гаражі, а у коробках - безліч відстріляних гільз різного каібру. Це усе не сміття, а засоби для творчості. Головне - їдеї, а їх у коваля Юрія не бракує.

Юрій Сентімрей, коваль:

З такої речі можна, наприклад, зробити шкатулку для прикрас, для телефону, для портмоне. Будь-що гарно зробити. Залізо ми залишаємо яке воно буде рідним в стилі, так сказати, лофт.

Юрій спершу усе відчищає, натирає, розмальовує, а потім вже виготовляє щось корисне.

Юрій Сентімрей, коваль:

Ящики будуть у нас, наприклад, можна зробити сейф для зброї. Зробити його по стандарту всередині все обробляється залізом, робиться міцний замок по всім вимогам, як вимагається по зброї, і так само він буде гарно розмальований. Можливо, ніжки будуть. Ніжки будемо робити наприклад із таких гільз.

Ящики та відпрацьовані гільзи передав до Львова боєць із позивним "Гіт", який зараз на передовій. Це його ідея - продовжити життя цим використаним на війні речам.

Позивний "Гіт", військовослужбовець Збройних сил України:

Я звернув увагу, що деякі побратими з артилерії використовують відстріляні гільзи як попільничку. А один побратим кинув ящика з-під БК собі в бус і використовував як ящик для інструментів. Я теж би хотів би мати такого ящика інструментів в себе в гаражі. Я подумав, а чому не дати цим відпрацьованим по суті речам нове життя. З них можна зробити смітники, попільнички, столики, шафи, табуретки або ще щось.

Першу колекцію меблів волонтери вже виготовили, і вона вдало вписалася в інтерʼєр будинку волонтерки. Скриню із ящика, у якому раніше зберігалися снаряди, Наталя поставила у коридорі.

Наталя Кузьма, керівник проекту:

Вона відкривається, в неї можна складати книжки, взуття чи якісь зимові речі. Взагалі, колись такі скрині були як придане. Якщо вона стоїть в прихожій, ви можете присідати на неї як на лаву, перезуватися.

А це столик-комод. Йому знайшлося місце на кухні.

Наталя Кузьма, керівник проекту:

Він набагато функціональний, крім того, що він може слугувати столиком, він також - це ящик, відкривається, тут можна складати документи, алкоголь чи якісь інші речі, які мене дуже часто дістаємо. Закривати і користуватися далі як столиком.

У команді волонтерів-меблярів є дві художниці. Вони розмальовують скриню для ключів.

Яна Будинчук, художниця:

Це є петриківський розпис, який пішов зі села Петраківка. Ним зазвичай розмальовував все різний посуд, розмальовувалась житло. Наразі він знаходиться на цій скрині і прикрашає її. Квіти які пробивається через війну.

Меблі, виготовлені у стилі мілітарний лофт, волонтери продають. А гроші віддають на потреби української армії.