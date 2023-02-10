Три країни за два дні. Президент України Володимир Зеленський удруге від початку війни здійснив закордонний візит і відвідав одразу Лондон, Париж і Брюссель. Зустрічали керманича України надзвичайно тепло і оплесками. А заяви на зустрічах з першими особами Європи звучали обнадійливі.

Про що говорив з іноземними колегами Володимир Зеленський? Та що привіз зі свого тріумфального турне? Ключові моменти зібрала Ольга Жидецька.

Велика Британія прийняла Володимира Зеленського з небувалою гостинністю. Премʼєр-міністр порушив традицію зустрічати поважних гостей на порозі своєї резиденції - прибув просто на злітну смугу аеропорту.

Тож розмова лідерів розпочалася ще дорогою на Даунінг-стріт.

Ріші Сунак, Прем'єр-міністр Великої Британії:

У нас дуже багато питань для обговорення сьогодні, щоби зрозуміти, як краще підтримувати Україну в цій боротьбі проти Росії.

Володимир Зеленський, Президент України:

Дякую Британії, дякую вашому суспільству насамперед за велику підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення

Після зустрічі на Даунінг-стріт - виступ у парламенті. У ньому Володимир Зеленський просить Британію про бойові літаки. "У нас є свобода, дайте нам крила її захистити" - напис на шоломі українського пілота, який президент подарував спікерові.

Наступного дня цей вислів - на перших шпальтах усіх британських газет.

Володимир Зеленський, Президент України:

Я вірю, що цей символ допоможе нашій наступній коаліції - коаліції літаків. І я звертаюся до вас та до світу з простими та дуже важливими словами: бойові літаки для України, крила для свободи.

Потім відвідини військової бази, де тренуються українські бійці. І відповідь на одне з найнагальніших для України питань - далі тут навчатимуться наші пілоти та морпіхи. Отже, й літаки - на черзі.

Ріші Сунак, Прем'єр-міністр Великої Британії:

Коли мова про надання військової допомоги Україні, ніщо не поза розглядом. Тому що ми сповнені рішучості гарантувати, що Володимир - президент і його люди - зможуть перемогти російську агресію.

Наступне місце призначення Володимира Зеленського - Париж.

Його зустрічають французький Президент та німецький канцлер. І тут - запевнення у підтримці України аж до перемоги.

Еммануель Макрон, Президент Франції:

Злочин агресії не можна толерувати за жодних обставин. Тим більше, якщо він скоєний такою силою, як Росія. Тому ми твердо підтримуємо Україну та налаштовані допомогти їй перемогти і відновити законні права.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

З початку цієї жахливої війни Європа та наші трансатлантичні друзі надавали Україні масштабну фінансову, гуманітарну та збройну підтримку, важку артилерію, ППО та, зовсім недавно розпочали постачання бойових танків. І ми будемо продовжувати це робити стільки, скільки буде потрібно.

А це вже Брюссель. Європарламент. І знову щирі аплодисменти.

Промова українського президента знову - про таку необхідну Україні зброю та європейські прагнення.

Володимир Зеленський, Президент України:

Уперше в своїй історії Європейський союз надає військову допомогу такого масштабу. І вперше в історії готує, я вірю, позитивну оцінку внутрішнім реформам в європейській країні, яка захищається у цій тотальній війні. І одночасно, воюючи, модернізує свої інституції. Ми наближаємось до Євросоюзу.

Євродепутати вражені. Кажуть, упевнені, що Україна має усі шанси отримати зелене світло для євроінтеграції.

Баррі Ендрюс, депутат Європарламенту від Ірландії:

Мушу сказати, що це була одна з найбільш надихаючих подій, які я бачив у Європейському парламенті. Це чудово - мати можливість ще раз підтвердити абсолютну солідарність Європи з народом України. Ми знаємо - хто ризикує життям на фронті, мотивує розуміння, що є шлях до членства в ЄС.

Манфред Веббер, депутат Європарламенту від Німеччини, голова Європейської народної партії:

Я сподіваюся, що українці скоро стануть членами Європейського Союзу. Коли я спілкуюся з українськими політиками, я бачу велику готовність до реформ. Особливо з огляду на цю війну, вони хочуть перетворити свою країну на демократичну країну, засновану на верховенстві права.

На знак того, що Україну вже вважають частиною європейської сімʼї, Володимира Зеленського запросили до спільного фото з лідерами 27 країн-членів ЄС. Унікальна мить, якої ще не було в нашій історії - зазвичай на фото лише учасники блоку.