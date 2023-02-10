Сили ППО показали, як збивали ворожий дрон-камікадзе (відео) [ Редагувати ]
Українська ППО добре відпрацювала 10 лютого під час масованого обстрілу рф. Відео збиття одного з ворожих дронів-камікадзе опублікували військові.
Про це повідомляє в Telegram Повітряні сили ЗСУ.
"Збиття ворожого дрона-камікадзе протиповітряною обороною Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Схід" 10.02.2023", -йдеться у дописі під відео.
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