Українські прикордонники збили під Бахмутом на Донеччині російський реактивний літак. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Сьогодні бійці Держприкордонслужби України зменшили авіапарк російсько-окупаційних військ на одну бойову машину. Упродовж тижня це вже другий підтверджений реактивник, який знищив розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу.

Вразити повітряну ціль, ймовірно штурмовик Су-25, вдалося з переносного зенітно-ракетного комплексу іноземного виробництва. Від влучання ракети з ПЗРК "пташка" задимілась й почала різке зниження.

Вдарившись об землю літак розбився - наші оборонці побачили полумʼя та клуби чорного диму. Ймовірно, пілот "демілітаризувався" разом зі штурмовиком. Його катапультування українські захисники не спостерігали.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 11 лютого окупанти втратили в Україні 295 літаків і 286 гелікоптерів.