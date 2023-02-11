Прикордонники збили під Бахмутом ворожий літак (відео) [ Редагувати ]
Українські прикордонники збили під Бахмутом на Донеччині російський реактивний літак. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Сьогодні бійці Держприкордонслужби України зменшили авіапарк російсько-окупаційних військ на одну бойову машину. Упродовж тижня це вже другий підтверджений реактивник, який знищив розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу.
Вразити повітряну ціль, ймовірно штурмовик Су-25, вдалося з переносного зенітно-ракетного комплексу іноземного виробництва. Від влучання ракети з ПЗРК "пташка" задимілась й почала різке зниження.
Вдарившись об землю літак розбився - наші оборонці побачили полумʼя та клуби чорного диму. Ймовірно, пілот "демілітаризувався" разом зі штурмовиком. Його катапультування українські захисники не спостерігали.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 11 лютого окупанти втратили в Україні 295 літаків і 286 гелікоптерів.
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