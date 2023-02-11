Підручний фінішував п'ятим у спринті на чемпіонаті світу з біатлону [ Редагувати ]
Українець Дмитро Підручний фінішував п'ятим у спринті (10 км) на чемпіонаті світу з біатлону в німецькому Обергофі. Крім нього, у ТОП-6 найкращих - п'ять норвежців.
Чемпіоном світу став Йоганнес Бьо, який стартував першим у гонці і його результат одразу став недосяжним для інших. "Срібло" здобув Тарьєй Бьо, старший брат Йоганнеса, який програв 15 секунд. А "бронзу" виграв Штурла Легрейд, який з одним промахом відстав від переможця, на 40 секунд.
Ще два українці фінішували у ТОП-30: Антон Дудченко - 21-й, Богдан Цимбал - 29-й, а Артем Прима - 44-й.
Для Підручного - це перший особистий старт у сезоні на найвищому рівні. Він пропустив майже увесь сезон через операцію.
Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі (Німеччина) триватиме до 19 лютого.
Чемпіонат світу з біатлону: чоловіки, спринт
- Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0) 23:21.7;
- Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+0) +14.8;
- Штурла Легрейд (Норвегія, 0+1) +39.9;
- Йоганнес Дале (Норвегія, 0+1) +43.6;
- Дмитро Підручний (Україна, 0+0) +53.4;
- Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+1) +59.7.
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