Українець Дмитро Підручний фінішував п'ятим у спринті (10 км) на чемпіонаті світу з біатлону в німецькому Обергофі. Крім нього, у ТОП-6 найкращих - п'ять норвежців.

Чемпіоном світу став Йоганнес Бьо, який стартував першим у гонці і його результат одразу став недосяжним для інших. "Срібло" здобув Тарьєй Бьо, старший брат Йоганнеса, який програв 15 секунд. А "бронзу" виграв Штурла Легрейд, який з одним промахом відстав від переможця, на 40 секунд.

Ще два українці фінішували у ТОП-30: Антон Дудченко - 21-й, Богдан Цимбал - 29-й, а Артем Прима - 44-й.

Для Підручного - це перший особистий старт у сезоні на найвищому рівні. Він пропустив майже увесь сезон через операцію.

Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі (Німеччина) триватиме до 19 лютого.

Чемпіонат світу з біатлону: чоловіки, спринт