На річці Десна Броварському районі відбудеться підрив криги. Жителі столиці можуть чути гучні звуки вибухів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація в Telegram.

На річці Десна підриватимуть льодовий затор. Тому, сьогодні, 12 лютого (ймовірно йдеться про завтрашній день - ред.), на лівому березі та в Оболонському районі столиці можуть бути гучні звуки вибухів.

В адміністрації повідомили, що підрив криги здійснюватимуть піротехніки з метою знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.