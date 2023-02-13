Посольство США закликало своїх громадян терміново покинути росію [ Редагувати ]
Посольство США в москві закликало своїх громадян терміново залишити територію російської федерації. Зокрема, через непередбачувані наслідки вторгнення російських військ в Україну. Про це свідчить заява дипломатичного представництва.
Не в'їжджайте до росії через непередбачувані наслідки вторгнення російської армії в Україну, загрози переслідування та затримання громадян США співробітниками місцевих служб безпеки, обмеження польотів до росії та з росії", - йдеться в повідомленні.
У посольстві пояснюють, що їм проблематично надати допомогу американцям у росії в тих умовах, за яких дипвідомство змушено працювати на території рф.
Громадяни США, які проживають або подорожують у росії, повинні негайно виїхати. Виявляйте підвищену обережність через ризик неправомірних затримань.
Там нагадали, що у вересні російський уряд мобілізував громадян до Збройних сил на підтримку свого вторгнення в Україну.
росія може відмовитися визнати громадянство США з подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, піддати їх мобілізації, перешкодити їх виїзду з росії та/або призвати їх.
Також зазначено, що наразі варіанти комерційних рейсів у рф надзвичайно обмежені та часто недоступні.
Якщо ви хочете покинути росію, вам слід якомога швидше зробити це самостійно. Посольство США має серйозні обмеження щодо надання допомоги громадянам США у виїзді з країни, а варіанти транспортування можуть раптово стати ще більш обмеженими.
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