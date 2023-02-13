Посольство США в москві закликало своїх громадян терміново залишити територію російської федерації. Зокрема, через непередбачувані наслідки вторгнення російських військ в Україну. Про це свідчить заява дипломатичного представництва.

Не в'їжджайте до росії через непередбачувані наслідки вторгнення російської армії в Україну, загрози переслідування та затримання громадян США співробітниками місцевих служб безпеки, обмеження польотів до росії та з росії", - йдеться в повідомленні.

У посольстві пояснюють, що їм проблематично надати допомогу американцям у росії в тих умовах, за яких дипвідомство змушено працювати на території рф.

Громадяни США, які проживають або подорожують у росії, повинні негайно виїхати. Виявляйте підвищену обережність через ризик неправомірних затримань.

Там нагадали, що у вересні російський уряд мобілізував громадян до Збройних сил на підтримку свого вторгнення в Україну.

росія може відмовитися визнати громадянство США з подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, піддати їх мобілізації, перешкодити їх виїзду з росії та/або призвати їх.

Також зазначено, що наразі варіанти комерційних рейсів у рф надзвичайно обмежені та часто недоступні.