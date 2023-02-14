Запеклі бої досі точаться навколо Бахмута на Донеччині: як тримають оборону танкісти [ Редагувати ]
Запеклі бої досі точаться навколо Бахмута на Донеччині. Роботи багато у всіх підрозділів. Серед успіхів напередодні - збитий ще один ворожий літак, завдяки зусиллям прикордонників.
А от про будні українських танкістів на передових позиціях - дізнавайтеся в нашому спільному матеріалі з кореспондентами Військового телебачення.
Дуже жарко, зима йде, а дуже жарко, як для зими.
Так українські танкісти описують нинішню обстановку на Бахмутському напрямку. Через інтенсивність боїв у наших воїнів ледь вистачає часу, щоб випити чашку гарячого чаю, - між виконанням завдань і ремонтами військової техніки.
Влад, військовослужбовець Збройних сил України:
В прошлий раз, коли ми були, ми були майже біля Соледара, а зараз позиції, де ми були, вони під ворогом. Плюс він наступає - стрілкотня на фоні. В прошлий раз не так часто відбувалося все.
Танкісти кажуть - особливо складно воювати, коли потрібно проводити маневри, просуваючись вузькими вулицями міста.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Для танка потрібні місця, де можна розвернутися і працювати. Їх дуже мало, їх потрібно довго шукати.
Втім, попри незручності - морози та постійні атаки росіян - наші захисники продовжують триматися. Техніку намагаються ремонтувати якомога швидше - це один із важливих факторів для забезпечення успішної оборони.
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