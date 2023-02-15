У Києві та низці областей України завтра, 16 лютого, не застосовуватимуть обмеження електропостачання.

У ДТЕК зазначили, що завтра, 16 лютого, відключення світла не планують застосовувати у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. При цьому в Одеській області через мережеві обмеження продовжать діяти стабілізаційні відключення.

Також, за інформацією місцевих обленерго, ліміти на споживання електроенергії завтра не встановили в:

Івано-Франківській області;

Рівненській області;

Закарпатській області;

Хмельницькій області;

Чернівецькій області;

Запорізькій області;

Вінницькій області;

Чернігівській області;

Полтавській області.

Варто зауважити, що графіки планових відключень у всіх перерахованих вище регіонах можуть повернути у разі перенапруги системи або аварій.