У Києві та низці областей не відключатимуть світло: названо дату [ Редагувати ]
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У Києві та низці областей України завтра, 16 лютого, не застосовуватимуть обмеження електропостачання.
У ДТЕК зазначили, що завтра, 16 лютого, відключення світла не планують застосовувати у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. При цьому в Одеській області через мережеві обмеження продовжать діяти стабілізаційні відключення.
Також, за інформацією місцевих обленерго, ліміти на споживання електроенергії завтра не встановили в:
- Івано-Франківській області;
- Рівненській області;
- Закарпатській області;
- Хмельницькій області;
- Чернівецькій області;
- Запорізькій області;
- Вінницькій області;
- Чернігівській області;
- Полтавській області.
Варто зауважити, що графіки планових відключень у всіх перерахованих вище регіонах можуть повернути у разі перенапруги системи або аварій.
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