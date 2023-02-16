Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до норвезького Стортингу (парламенту - ред.), де в четвер, 16 лютого, уряд представляє п'ятирічний пакет допомоги Україні на 75 млрд норвезьких крон (майже $7,3 млрд).

Глава держави подякував норвезькому народу за допомогу.

Ви допомагаєте нам засобами протиповітряної оборони, і це захищає наші міста від російського терору. Ви допомагаєте нам із протитанковою зброєю й артилерією, і це рятує українців від експансії російських катівень і знущань на нашу землю. Ви допомагаєте нам із відновленням енергетики після ракетних ударів і влучань іранських ударних дронів, і це повертає людям нормальність життя. А зараз ви створюєте прецедент довготривалої фінансової підтримки держави, що захищає свою незалежність і право кожного народу жити згідно із загальновизнаними міжнародними нормами.

Зеленський нагадав, що програма підтримки, яку Норвегія затверджує для нашої держави і якою створює прецедент гарантовано стійкої підтримки боротьби за свободу, розрахована на п’ять років.

Жодна людина на землі сьогодні не скаже, а що саме станеться за цей час. П’ять років. Але всі ми точно розуміємо, чого не станеться. Росія не здолає нашої з вами єдності - усіх, хто цінує свободу. Кремль не зробить залякування й терор новою нормою для Європи. Держава-терорист не переконає нікого, що вбивати й грабувати – краще, ніж жити за законом і співпрацювати. І російський прапор не вкорениться на окупованій території України. Це так само точно, як ваші NASAMS захищають наше небо. Я особливо дякую вам за них! Бо щодня й щоночі нам потрібна ППО - це питання життя для України.

У 2022 році Норвегія стала найбільшим постачальником газу до Європи через скорочення постачання російського газу. Вона також є найбільшим у Європі нафтовидобувачем. Внаслідок російського вторгнення та різкого стрибка цін на газ доходи країни зросли до рекордного рівня.

У грудні повідомлялося, що Норвегія виділяє Україні $100 млн на ремонт інфраструктури.