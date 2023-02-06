Влада Норвегії планує виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 75 млрд норвезьких крон (майже $7,3 млрд) впродовж п'яти років. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере.

Скандинавське королівство планує забезпечувати як військову, так і громадську підтримку України. Влада розробляє багаторічну програму допомоги Києву, яка включатиме як фінансування військового сектора, так і відновлення громадянської інфраструктури країни.

Норвегія розраховує виділити Україні щонайменше 14 млрд крон (майже $1,36 млрд) вже цього року.

Раніше прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив про намір норвезької влади надати "пакет багаторічної допомоги" Україні. Очікується, що королівство надішле Києву частину грошей, зароблених на експорті енергоресурсів.

Якщо проект буде схвалений парламентом у повному обсязі, Норвегія виявиться одним із найбільших донорів допомоги Києву.

Президент України Володимир Зеленський подякував народу та уряду Норвегії за підтримку.

Вдячні норвезькому народу, уряду 🇳🇴 та особисто @jonasgahrstore за оголошення нового безпрецедентного 5-річного пакету допомоги Україні розміром 75 млрд норвезьких крон. Це вагомий внесок у нашу майбутню перемогу над агресором та успішне повоєнне відновлення! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 6, 2023

У 2022 році Норвегія стала найбільшим постачальником газу до Європи через скорочення постачання російського газу. Вона також є найбільшим у Європі нафтовидобувачем. Внаслідок російського вторгнення та різкого стрибка цін на газ доходи країни зросли до рекордного рівня.

У грудні повідомлялося, що Норвегія виділяє Україні $100 млн на ремонт інфраструктури.