У Петербурзі "випала з вікна" головна фінансистка міноборони рф по Західному військовому округу [ Редагувати ]
Начальницю управління фінансового забезпечення міністерства оборони рф по Західному військовому округу Марину Янкіну знайшли мертвою під вікнами будинку в Санкт-Петербурзі. Про це повідомив "Коммерсант".
Тіло 58-річної жінки виявили вранці 15 лютого біля будинку №31 на вулиці Замшиній. Пізніше поліція знайшла документи та особисті речі Янкіної на загальному балконі під'їзду на 16 поверсі.
На даний момент як основна версія розглядається самогубство. Слідство з'ясовує подробиці трагедії. Коментувати смерть високопосадової чиновниці міноборони рф у Слідчому комітеті відмовились.
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