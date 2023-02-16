Святослав Михайлюк дебютував за "Шарлотт Горнетс" у НБА [ Редагувати ]
Український баскетболіст Святослав Михайлюк дебютував у складі команди "Шарлотт Горнетс" в НБА.
25-річний українець відіграв 25 хвилин у матчі проти "Сан-Антоніо Спьорс" та набрав 12 очок. Обидва показники - ігрові хвилини та результативність - є рекордними для Михайлюка у сезоні НБА. Востаннє більше 10 очок він набирав ще у грудні 2021 року - у складі "Торонто Репторс".
Welcome to Buzz City @Sviat_10! 💙🐝@drpepper | @HornetsOnBally pic.twitter.com/G9tzy259Yd— Charlotte Hornets (@hornets) February 16, 2023
Матч "Горнетс" - "Спьорс" закінчився перемогою команди Михайлюка з рахунком 120:110. Це друга перемога поспіль для "Шарлотт", а наступний матч команда проведе в суботу, 25 лютого, на "Матч всіх Зірок НБА".
Святослав Михайлюк проводить п'ятий сезон в НБА. Він уже виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт Пістонс", "Оклахому Сіті Тандер", "Торонто Репторс", "Нью-Йорк Нікс" і тепер "Шарлотт Горнетс".
Михайлюк - один з двох українських легіонерів у НБА. За "Сакраменто Кінґз" з Західної конференції виступає центровий національної збірної Олексій Лень.
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