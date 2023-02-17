Нідерланди, Німеччина та Данія передадуть Україні 100 танків Leopard - Рютте [ Редагувати ]
Нідерланди, Німеччина та Данія передадуть Україні понад 100 німецьких танків Leopard. Про це це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на пресконференції у Києві.
Ми разом з Німеччиною та Данією надамо 100 танків Leopard, разом з Німеччиною та США - ЗРК Patriot, а також танки Leopard-2 з боєзапасом.
Танки будуть поставлені "якнайшвидше" і будуть готові до бою, додав він.
Наприкінці січня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявляв, що офіційний Амстердам розглядає можливість передачі Україні 18 танків Leopard 2, взятих у лізинг у ФРН. У цьому випадку Нідерланди мають їх викупити.
15 лютого газета Die Welt повідомила, що Данія та Нідерланди вирішили не постачати Україні німецькі танки Leopard 2, але візьмуть на себе частину видатків на ремонт 100 танків Leopard 1 із запасів німецької промисловості.
25 січня Німеччина офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2. Берлін передасть Києву 14 танків Leopard 2 A6, перші з них доставлять в Україну впродовж трьох місяців. За інформацією Bloomberg, лише Німеччина та інші союзники домовилися передати Україні 112 танків Leopard 2.
Нагадаємо, 7 лютого Міноборони Німеччини заявило, що німецькі оборонні компанії отримали ліцензії на експорт до України 178 танків Leopard 1 A5.
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Замість сучасних танків Leopard 2 Нідерланди та Данія візьмуть на себе частину видатків на ремонт 100 танків Leopard 1 зі складів німецької промисловості. Нідерланди та Данія не мають таких танків на своєму озброєнні.