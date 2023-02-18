Реконструкція найбільшого пункту пропуску "Ужгород-Вишнє Нємєцьке" на українсько-словацькому кордоні. Інфраструктурний довгобуд, запроєктований майже 8 років тому, мали запустити ще у 2022 році. Та через війну - ремонт відклався.

І ось Державна митна служба і Кабінет Міністрів України залучили європейських партнерів і планують довести усе до ладу. Як виглядає зараз пункт пропуску - Ірина Ковальчук бачила.

Занедбана територія, жодного комфорту, та довжелезні черги - це перше, що бачать європейці, перетинаючи кордон України з боку Словаччини! Волонтер фін Йоні їде через пункт пропуску "Ужгород-Вишнє Нємєцьке" не вперше.

Йоні, волонтер (Фінляндія):

Покращити для початку треба оту дорогу і облаштувати територію - однозначно!

Напівготову адмінбудівлю огородили парканом. Тут покинуті матеріали, інвентар. Усе потроху руйнується. Рух автівок пустили по двох смугах - на в`їзд та виїзд. Черги особливо великі на вихідні - буває і 6-8 годин витрачається на перетин кордону.

Дмитро, житель Ужгорода:

Все і так зрозуміло - люба людина подивиться, видно, що потрібно покращувати! Мають зробити! Вірю, що все буде добре!

Юлія, переселенка з Дніпра:

Ремонт треба, треба звичайно фасад - картинку зробити гарну. Для того, щоб ми були теж, як Європа. Тому що в Європу приїжджаєш, там! От навіть туалети - це завжди контраст такий.

Працівникам теж - прикордонникам зробити буде комфортніше працювати у більш гарних умовах . Вони теж мерзнуть у цих будочках. Звичайно, треба це зробити! Зменшить черги, більше пропусків зробити, щоб швидше це все проходило.

Направду, працювати у таких умовах важко, а ще й треба забезпечити пропускну спроможність! - розповідають митники.

Тарас Задорожний, заступник начальника відділу №1 митного посту "Ужгород-автомобільний" Закарпатської митниці:

Пропускна спроможність у пасажирському напрямку біля 200-250 машин, може і до 300 бути. На вантажному - 100-150 авто. З 1 лютого було запроваджено пілотний проєкт про прискорення оформлення транспортних засобів, як з нашої сторони, так і з суміжної була домовленість про оформлення і пропуск більше транспортних засобів. Від 50 до 100 машин іде у більшу кількість.

Але це не вихід із ситуації, кажуть митники. Аби у кілька разів збільшити пропуск найбільшого на українсько-словацькому кордоні пункті пропуску реконструкцію треба завершити. Адже 6 смуг точно краще 2-ох! Тим паче, стан готовності обʼєкта -70 відсотків.

Олександр Семирга, в. о. начальника Закарпатської митниці:

Ми зараз знаходимся, де буде полоса на виїзд з України. Дві полоси на цій частині, дві - на тій і резервні полоси. Відповідно у нас у рази збільшиться і швидкість і якість.

А це новий недобудований адміністративний корпус. Щоправда кілька вікон уже розбиті.

Олександр Семирга, в. о. начальника Закарпатської митниці:

Будівля як вибачите, велика. Передбачено багато можливостей і сервісів для різних служб. Для комфорту тих самих громадян, пасажирів, і розміщення прикордонників і митників. Довести до завершення - сама будівля, бачите каркас готовий, десь почалися внутрішні роботи.

Усі реконструкції наразі призупинено через війну. Проте в уряді шукають шляхи довести вса роботи до завершення.

Олександр Семирга, в. о. начальника Закарпатської митниці:

Станом на сьогодні Державна митна служба і Кабмін досягли домовленості з європейськими партнерами. Проєкт міжнародної матеріально-технічної допомоги фактично зареєстрований. Залишається питання документальної підготовки. Робота активно ведеться і ми лише очікуємо завершення проєкту реконструкції.

З основних робіт потрібно провести зовнішнє оснащення, прокласти комунікації - електрику, каналізацію, облаштувати прилеглу територію, а також заїзду і виїзду - розповідають у митниці. Фактично розраховують за 7-8 місяців завершити. Для цього потрібно до півмільйона гривень.

Варто сподіватися, незабаром ось так - по-європейськи, виглядатиме пункт пропуску "Ужгород - Вишнє-Нємєцьке".